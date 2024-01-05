Depremzedeler Adalet Nöbeti’nde...

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden depremzedeler Türkiye’nin pek çok şehrinde bugün 11.30’da adalet nöbetine başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında işlem yapılmaması ve davaların çok yavaş ilerlemesi nedeniyle 5 Ocak 2024’te saat 11.30’da başta Hatay olmak üzere Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Mersin, Trabzon adliyeleri önünde eylem yapıldı.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu bugün yapılan adalet nöbeti öncesi avukatlara çağrı yapmıştı. Yapılan çağrıda, “6 Şubat depremlerinin 11’inci ayında, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin karşılaştığı hukuksal problemleri dile getirmek için adliyeler önünde 5 Ocak 2024 tarihinde adalet nöbeti tutacağız” denilmişti.

Bugün saat 11.30’da Hatay adliyesi önündeki adalet nöbetinin ardından Adalet Peşinde Aileleri Platformu basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da katıldı.

“DEPREMDEN SONRA TOPLUMUN ÖFKESİNİ AZALTMAK İÇİN BAZI BİNALARIN MÜTEAHHİTLERİ TUTUKLANDI”

Depremlerde yakınlarını kaybeden ve adalet arayan aileleri temsilen adalet nöbetinde olduklarını belirten Adalet Peşinde Aileleri Platformu, “6 Şubat depremlerinde ve sonrasında 35 binden fazla bina yıkıldı, 300 bine yakını da ağır hasar aldı, 1,5 milyon insan evsiz kaldı ve resmî rakamlara göre en az 50 bin kişi hayatını kaybetti. Bu yıkıma sebep olanlar, tam anlamıyla yargılamaya dahi tabii tutulmadılar, adalet karşısında hesap vermediler. Depremden hemen sonra toplumun öfkesini azaltmak için bazı binaların müteahhitleri tutuklandı. Ancak bilir misiniz ki bir binanın yapılabilmesi için en az 23 imza gerekmektedir. Müteahhit ise bunlardan yalnızca biridir. Yapı denetim sorumlularından, belediye yetkililerine ve ilişkili bakanlık görevlilerine kadar; tüm sorumluların her bina açısından tek tek incelenmesi gerekir ki soruşturma ancak bu şekilde etkin ve doğru bir biçimde yürütülebilir. Bu kusurlu yapıların altında imzası olan herkes ayrım yapılmaksızın sorgulanmalıdır” dedi.

“YEMEK YOKTU, SU YOKTU, ÇADIR YOKTU”

6 Şubat’tan itibaren depremzedelerin her türlü zorluğa maruz bırakıldığına dikkat çeken Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat’ta yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Adaletin tecelli etmesi için resmî rakamlara göre 50 bin ölümün yetersiz görülmesi ve giden canlarımızın sadece bir sayıdan ibaretmiş gibi algılanması bizi derinden üzmektedir. Yine o güne dönersek, enkazdakilerin kurtarılmasını düşünürken enkazların dışındakiler bile ölüme terk edildi. Yemek yoktu, su yoktu, çadır yoktu. Telefon şebekeleri çekmiyordu, internette bant daraltması yapılmıştı ve biz o gün çaresizce sadece bekledik.”

“ADLİYEDE SAVCILAR YOKTU SAVCILARI BEKLEDİK, CANLARIMIZI YİTİRDİK ŞÜPHELİLER ARAMIZDA GEZERKEN ACIMIZIN HESABINI SORMAYI BEKLEDİK”

Depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen hala adalet beklediklerini belirten Adalet Peşinde Aileleri Platformu, suçluların taksirle değil kasten insan öldürmekten yargılanmalarını beklediklerini söyledi:

“Yasımızı tutamadık, ölenlerimizin mezarlarının bulunmasını bekledik, daha kayıplarımızı bulamazken enkazları kaldırmaya geldiler. Gerekli numunelerin alınması için enkazların başında bekledik. Bilirkişi raporlarını bekledik. Adliyede savcılar yoktu, savcıları bekledik. Evraklar kayboldu, onların bulunmasını bekledik. Canlarımızı yitirdik, şüpheliler aramızda gezerken acımızın hesabını sormayı bekledik. Dosyalarda tutuklu dahi yoktu, tutuklanmalarını bekledik. Delillerin toplanmasını, bilirkişi raporlarını, kayıplarımızın bulunmasını bekliyoruz. İhmali bulunan kamu, kurum ve kuruluşlar için soruşturma izinlerinin çıkmasını, şüphelilerin tutuklanmalarını, tutuklu olanların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini bekliyoruz. Evrakların ortaya çıkartılıp dosyaya eklenmesini bekliyoruz. “

“11 AY BOYUNCA SORULMAYAN, CEVAPLANMAYAN SORULARIMIZA CEVAP İSTİYORUZ”

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 11 ay boyunca sorulmayan, cevaplanmayan sorulara cevap istediklerini söyledi:

“Bugün burada nedenini sormak ve süreç boyunca yaşadığımız hukuksal sorunları haykırmak için toplandık.

Davası açılmış deprem soruşturmalarının ilk duruşmasında sanıklar olmadan yargılama yapılabilir mi?

Adliyede dosyaların içerisinde olması gereken soruşturma evrakları neden eksik, binaların ruhsat dosyaları, tadilat ruhsatları nerede?

Toplam ölü sayısının yanı sıra her apartman/siteye ait ölüm sayıları neden hâlâ net bir şekilde tespit edilmedi?

Enkazlardan detaylı ve yeterli deliller neden toplanmadı? Enkazlar daha depremin üzerinden 1 ay geçmeden neden kaldırıldı?

Bilirkişi raporları neden hâlâ sonuçlanmadı? Sonuçlanan bilirkişi raporları neden izaha muhtaç?

Bilirkişi raporları neden belirli üniversitelere gönderilmektedir? Bu üniversitelerin bilirkişi heyetinin bu raporları değerlendirmedeki yetersizliği 11’inci aya rağmen gelmeyen raporlardan anlaşılmaktadır. Gelen raporların içerikleri karşılaştırıldığında; aynı eksikler bulunmasına rağmen raporlarda kusur atıflarının değiştiği görülmektedir. Bu durumla ilgili raporları değerlendiren üniversite heyet ve kurulları ile ilgili açıklama istiyoruz. Neden bu ülkenin başta gelen teknik üniversiteleri İTÜ ve YTÜ’den hiç bilirkişi raporu göremiyoruz?

İlk günlerde ölüm olaylarının yaşandığı binaların müteahhitleri hakkında alelacele soruşturma başlatıldı. Soruşturmaların ilerleyen süreçte genişletilmesi gerekirken tek sorumlu müteahhitlermişçesine iddianameler hazırlandı. Binanın yapımında sorumlu olan fenni mesuller; yapı denetim firmaları, kamu, kurum ve kuruluşlarındaki sorumlular neden yargı sürecine dahil edilmiyor?”

6 Şubat’ta enkaz altında hayatını kaybetmeyen ancak hala insani bir yaşam bekleyen, depremden sağ kurtulan insanların haklarını savunmak için de adalet nöbetinde olduklarını söyleyen Adalet Peşinde Aileleri Platformu, “Mücadelemiz bitmedi. Burada bizi daha yaşamadan ölüme mahkûm edenlerden depreme dirençli kentler talep etmek için bulunuyoruz. Bir gün enkaz altında kalırsak bizim yerimize geride kalanlarımız o kadar kaybın arasında bir de adaleti aramak zorunda bırakılmasın, adalet enkaz altında kalmasın diye bulunuyoruz” dedi.

6 Şubat’ta kaybettiklerimizin anısına derin saygılarımızla..."