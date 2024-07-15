Dev gemi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi
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İstanbul Boğazı açıklarında makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılıyor.
Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda "Oskano 35" isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
DHA
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