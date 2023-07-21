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Dev hortum saniye saniye kamerada

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden oluşan dev hortum paniğe neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Tatvan ilçesinin Rahva mevkiinde aniden oluşan dev hortum, adeta tozu dumanı birbirine kattı. Boş alanda başlayıp hızlıca çevrede bulunan inşaat sahasına yönelen hortum, işçiler arasında paniğe neden oldu. Yerden gökyüzüne doğru yükselen dev hortuma karşı dikkatli olmaları konusunda birbirini uyaran işçilerin panik sesleri ise cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı.

Dakikalarca devam eden hortum daha sonra kırsala doğru yöneldikten sonra etkisini yitirdiği görüldü.

İHA

Etiketler bitlis hortum
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