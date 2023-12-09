Dev ÖTV zammı öncesi benzin ve motorinde büyük indirim

Brent petroldeki hızlı geri çekilme sonrasında akaryakıt indirimleri peş peşe geldi. Beklenen büyük ÖTV zammı öncesinde ilk olarak motorine ardından da benzinin litre fiyatına indirim yapıldı. İşte indirim sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

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Brent Petrol fiyatları hızla geri çekilince akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine giren araç sahiplerinin beklediği indirimler peş peşe geldi.

Motorine önceki gün gelen 1,34 TL'lik indirimin ardından dün 88 Kuruşluk bir indirim daha geldi ve motorin fiyatları 24 saatte 2 TL 22 Kuruş ucuzlamış oldu.

Motorine gelen indirimin ardından benzinli araç sahipleri "benzine neden indirim yok" diye sorarken güzel haber dün geldi ve benzinin litre fiyatları bugün ( 9 Aralık Cumartesi ) itibariyle 1 TL 65 kuruş uculadı.

Üç gündür süren akaryakıt indirimlerinde ise indirimsiz kalan tek yakıt türü LPG oladu.

Dev ÖTV zammı bekleniyor

Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürecek. Ocak ayında akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda akaryakıttan alınan ÖTV tutarına en az yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, ''Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır'' dedi.

Brent petrol fiyatları neden düşüyor? Petrol fiyatları, ABD'nin ihracat artışı ve OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerin arz fazlası endişelerini artırmasıyla dört günlük düşüşün ardından sakinleşti. Brent petrol 4 gündür yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolar seviyelerinde yer aldı.



Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

8 Aralık Cuma günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 33,68 TL

Motorin fiyatı: 36,08 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 32,98 TL

Motorin fiyatı: 35,43 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 33,85 TL

Motorin fiyatı: 36,33 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Adana

Benzin fiyatı: 34,17 TL

Motorin fiyatı: 36,59 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 34,15 TL

Motorin fiyatı: 36,61 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 34,37 TL

Motorin fiyatı: 36,83 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 33,91 TL

Motorin fiyatı: 36,36 TL

LPG fiyatı: 18,76 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 33,93 TL

Motorin fiyatı: 36,40 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 34,36 TL

Motorin fiyatı: 36,78 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 33,79 TL

Motorin fiyatı: 36,34 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 33,99 TL

Motorin fiyatı: 36,45 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 34,13 TL

Motorin fiyatı: 36,58 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 34,28 TL

Motorin fiyatı: 36,75 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 33,98 TL

Motorin fiyatı: 36,43 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 34,04 TL

Motorin fiyatı: 36,52 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 34,12 TL

Motorin fiyatı: 36,62 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 33,99 TL

Motorin fiyatı: 36,51 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor