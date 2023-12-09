Dev ÖTV zammı öncesi benzin ve motorinde büyük indirim
Brent petroldeki hızlı geri çekilme sonrasında akaryakıt indirimleri peş peşe geldi. Beklenen büyük ÖTV zammı öncesinde ilk olarak motorine ardından da benzinin litre fiyatına indirim yapıldı. İşte indirim sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....
HABER3COM
Brent Petrol fiyatları hızla geri çekilince akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine giren araç sahiplerinin beklediği indirimler peş peşe geldi.
Motorine önceki gün gelen 1,34 TL'lik indirimin ardından dün 88 Kuruşluk bir indirim daha geldi ve motorin fiyatları 24 saatte 2 TL 22 Kuruş ucuzlamış oldu.
Motorine gelen indirimin ardından benzinli araç sahipleri "benzine neden indirim yok" diye sorarken güzel haber dün geldi ve benzinin litre fiyatları bugün ( 9 Aralık Cumartesi ) itibariyle 1 TL 65 kuruş uculadı.
Üç gündür süren akaryakıt indirimlerinde ise indirimsiz kalan tek yakıt türü LPG oladu.
Dev ÖTV zammı bekleniyor
Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürecek. Ocak ayında akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda akaryakıttan alınan ÖTV tutarına en az yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, ''Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır'' dedi.
Brent petrol fiyatları neden düşüyor?
Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
8 Aralık Cuma günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara
Benzin fiyatı: 33,68 TL
Motorin fiyatı: 36,08 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 32,98 TL
Motorin fiyatı: 35,43 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 33,85 TL
Motorin fiyatı: 36,33 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL
Adana
Benzin fiyatı: 34,17 TL
Motorin fiyatı: 36,59 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 34,15 TL
Motorin fiyatı: 36,61 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 34,37 TL
Motorin fiyatı: 36,83 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 33,91 TL
Motorin fiyatı: 36,36 TL
LPG fiyatı: 18,76 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 33,93 TL
Motorin fiyatı: 36,40 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 34,36 TL
Motorin fiyatı: 36,78 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 33,79 TL
Motorin fiyatı: 36,34 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 33,99 TL
Motorin fiyatı: 36,45 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 34,13 TL
Motorin fiyatı: 36,58 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL
Kars
Benzin fiyatı: 34,28 TL
Motorin fiyatı: 36,75 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 33,98 TL
Motorin fiyatı: 36,43 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL
Rize
Benzin fiyatı: 34,04 TL
Motorin fiyatı: 36,52 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 34,12 TL
Motorin fiyatı: 36,62 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 33,99 TL
Motorin fiyatı: 36,51 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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