Deva Partisi'nden skandal açıklama: ''Türk’üm diye bağırmak hayvani ihtiyaç''

Deva Partisi İstanbul Yöneticisi Beytullah Aksoy, Danıştay'ın kararına destek vererek "Andımız" ile ilgili olarak ”Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir." diye konuştu.

Deva Partisi İstanbul Yöneticisi Beytullah Aksoy, Danıştay'ın kararına destek vererek "Andımız" ile ilgili “Hayvani ihtiyaç” dedi. Aksoy, ”Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir." diye konuştu.

ODA TV'nin haberine göre, Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi Beytullah Aksoy “Andımız” ile ilgili “Hayvani ihtiyaç” tanımlamasını yaptı. Bu sözlere, İstanbul İl yöneticisi eski emniyet Müdürü Feramuz Erdin'den sert eleştiri geldi.

"ANCAK HAYVANİ BİR İHTİYACI TATMİN EDEBİLİR"

Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi Aksoy, ”Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir. Bir toplum, hayvani ihtiyaçlarını önceliklendiren bireylerden oluşursa orada zihinsel gelişimden söz edilemez” ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu operasyonuna “Andımız” adını vermesine itiraz etti.

Yeneroğlu, Twitter hesabından memurların siyasi mesaj vermesini doğru olmadığını öne sürerek, Emniyet Müdürü Metin Alper’in görevden alınmasını istedi.

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