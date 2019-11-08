Devlet baba satranç oynamak isteyen çocuklardan sağlık raporu istedi

Sağlık belgesi nedeniyle lisanslı satranç oyuncusu sayısı 868 binden 28 bine geriledi.

Sağlık belgesi nedeniyle lisanslı satranç oyuncusu sayısında yüzde 96,7'lik büyük düşüş.

Satranç oynayan çocuklar her yıl lisans yenilemek zorunda. Bunun için Türkiye Satranç Federasyonu Sağlık Raporu istiyor.

Sürecin içindeki uzmanların ifadesine göre sağlık raporunu TSF'den ziyade lisansı veren kurum olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri istiyor.

Sağlık Bakanlığı ise; tüm birimlerine 2019 yılı içinde yazdığı bir yazı ile sağlık raporu vermeyeceksiniz diye talimat verdi.

İki bakanlığın uygulamaları birbiri ile çelişiyor.

Satranç camiasında yer alan isimlerin ifadelerine göre; Sağlık Belgesi ve bu yıl uygulamaya konulan Veli İzin Belgesi uygulaması nedeniyle 2019 yılı Haziran ayında 868 bin civarında olan lisanslı satranç oynayan kişi sayısı günümüzde 28 bin 46 kişiye düşmüş durumda. Başka bir ifadeyle lisanslı satranç oyuncusu sayımız yüzde 96,7 gerilemiş durumda.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Lisanslı sporcu sayıları ve branşlara göre dağılımlarına yönelik yazılı soru önergesine verdiği yanıtla ilgili Anadolu Ajansı'nın 28 Eylül 2019 tarihli haberine göre şöyle;

“Türkiye'de bu yılın Haziran ayı itibarıyla 3 milyon 341 bin 458 kadın, 5 milyon 940 bin 61 erkek olmak üzere toplam 9 milyon 281 bin 519 lisanslı sporcu bulunduğunu kaydeden Kasapoğlu, Üniversite Sporları Federasyonunda ise 24 bin 271 sporcu bulunduğunu anlattı.

Mehmet Kasapoğlu, futbol kategorisinde faaliyet gösteren sporcuların 5 bin 965'inin kadın, 310 bin 259'unun erkek olduğunu da belirtti.

En çok sporcusu olan ilk üç branşın 868 bin 4 sporcuyla satranç, 487 bin 152 sporcu ile tekvando ve 316 bin 224 sporcuyla futbol olduğunu açıklayan Kasapoğlu, bu branşları 307 bin 188 sporcuyla voleybol, 286 bin 187 sporcu ile basketbol ve 247 bin 521 sporcuyla kick boks'un izlediğini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımız tarafından 2018 mali yılı bütçesinden 4 bin 599 spor kulübüne 29 milyon 878 bin 500 lira nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliği kapsamında da spor kulüplerine mali katkıda bulunulmaktadır." ifadelerini kullandı.”

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan konu ile alakalı olarak şu açıklamayı yaptı.

“Satranç sporcularının, anne-babalarının, satranç kulüpleri hocalarının, aile hekimlerinin yaşadığı bir sorunla ilgili Türkiye Satranç Federasyonu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış bulduğum bir tutumu ile ilgili sizleri bilgilendirmek ve sorunun çözümü adına katkınızı istemek adına bu mesajı paylaşıyorum.

Bütün bunları sizlerle paylaşma nedenime gelince;

Satranç oynayan Oğlum Ahmet Kerem Demircan'ın satranç lisansının yenilenmesi gerekiyordu.

Bu hafta sonu da İzmir İl Satranç Turnuvası olduğu için lisans yenilemek için bağlı olduğumuz Sağlık Ocağına gittiğimizde doktor sağlık raporu vermek istemedi. Israr ettiğimde Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine gönderdiği talimatı gerekçe gösterdi.

Ben ısrar edip bu hafta sonu İzmir İl Birinciliği turnuvası var, bu turnuvaya başvurabilmemiz için lisansımızı güncellememiz gerekiyor, lisansı güncellemek için Türkiye Satranç Federasyonu Sağlık Raporunu zorunlu tutuyor diye bastırınca doktor, "Bir çocuğun satranç lisansının yenilenmesi ve satranç oynaması için neden bir sağlık raporu gereksin, zorunlu tutulsun. Bunu bana izah eder misiniz" dediğinde verecek bir cevap bulamadım. "Türkiye Satranç Federasyonu bu belgeyi almadan lisans başvurusunu kabul etmiyor diyebildim" sadece. Ancak verdiğim cevaba kendimde inanmadım.

Doktor, kapının önünde muayene için bekleyen hastaları göstererek, "Böyle gereksiz işlemler nedeniyle hasta insanlara ayıracağımız zamandan da çalınıyor. Sizin bir tane çocuğunuz var siz bu sorunu bir gün yaşıyorsunuz biz her gün yaşıyoruz" diye haklı bir sitemde bulundu.

Doktor karşılıklı diyalog sonrasında anlayışlı davrandı bir belge düzenledi ve bize verdi.

Oğlum Ahmet Kerem Demircan'ın sporcusu olduğu Satranç Kulübüne sağlık raporunu verdik. Satranç Kulübü evrakları Çarşamba günü akşam saatlerinde TSF sistemine giriş yaptı. Perşembe günü öğleden önce baktığımda lisans güncellenmemişti. Dolayısıyla Perşembe günü sabah saatlerinde bu hafta sonu İzmir'de yapılacak olan İzmir İl Satranç Turnuvasına başvurumuzu yapamadık.

Akşam eve geldiğimde başvuru yapmak için Türkiye Satranç Federasyonu web sitesine girdiğimde başvuruların saat 17.00 itibariyle sona erdiği yazıyordu.

Bunun üzerine Satranç Kulübü Yöneticimiz ile temasa geçtik. Kendisi İzmir İl Temsilcisi Mustafa Ulusoy ve ilgili birkaç kişi ile görüştüğünü, İzmir İl Temsilcisinin kendisine; "Benzer başka talepler vardı. Teknik Kurulla görüştük ancak Teknik Kurul kabul etmedi" dediğini aktardı.

11 yaşında bir çocuğun satranç turnuvasına girebilmesi için İzmir İl Temsilcisi Mustafa Ulusoy'un akşam 21.00 sularındaki sorunu çözme çabasını takdir ediyorum. Ancak, Teknik Kurul yetkililerin çocuklar adına hiç empati yapmadan başvuruları reddetmesini de eleştiriyorum.

Sanki bu çocuklar hakkı olmayan bir şey istiyor.

Bu çocuklar lisans işlemleri yeni bittiği için daha turnuvaya 1 iş günü olduğu için başvurularının işleme alınmasını istiyorlar.

Cumartesi günü başlayacak turnuva için Perşembe günü saat 17:00'de kaydı kapatmak ne kadar mantıklı bilemedim. Dijital çağda turnuvanın başvurusunun en azından Perşembe günü saat 00:00'e kadar açık olması gerekir diye düşünüyorum. Zira TSF Perşembe günü saat 17:00'de başvuruyu kapattıktan sonra Cuma sabah mesaiye başlayana kadar bir aksiyon olmuyor. Perşembe akşamı saat 00:00'e kadar başvuruların kabul edilmesi birçok çocuğun başvuru yapmasına olanak sağlardı ve mağduriyetler yaşanmazdı.

Başvuran sayısı çok fazla olmuş olsa ve turnuvanın düzenlenmesinde altyapı sorunu yaşanacak olsa kaydın Perşembe günü 17:00'de kapatılmasını bir nebze anlayabiliriz. Ancak, başvurulara baktığımda ilgili yaş grubunda 62 başvuru olduğunu gördüm. Geçen yıl bu kategoride başvuru 90'ın üzerindeydi. Zaten bu ön kayıt bu başvuranların da bir kısmı turnuvaya değişik nedenlerle gelemeyecektir.

İzmir gibi Türkiye'nin üçüncü büyük ilinde en yoğun başvurunun olduğu kategorilerden birinde maksimum 62 sporcu ile turnuva yapmak yerine Perşembe günü saat 00:00'a kadar başvuru kabul edip daha yoğun katılımlı bir turnuva yapmak mümkün olabilirdi.

Bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim."