Devlet hastanesinde rüşvet skandalı: Viski, vişne, 10 bin TL istedi

Halil B., hastane müdürü Hasan D.'nin WhatsApp mesajıyla kendisinden 10 bin TL rüşvet istediğini iddia ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Şikâyet dilekçesinde; rüşvet talebinin kent merkezine tayin edilmesi için yaptığı başvuru ile başladığını ileri süren Halil B.; Hasan D.'den 5 günlük idari izin talep ettiğini, bu izinlerin onaylandığını fakat izinli olduğu günlerde hakkında tutanak tutulduğunu söyledi.

"HOCAYLA KONUŞUYORUM SENİN İŞİNİ NASIL ÇÖZERİZ DİYE"

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Tutanakların iptal edilmesi karşılığında da kendisinden para istendiğini belirten Halil B., şu iddiaları ortaya attı: "İdari izinli olduğum halde hakkımda tutanak tutuldu. Aynı gün hastane müdürü bana WhatsApp mesajında 'Halil tutanak tutturmuş hakkında Armağan Hoca (Başhekim). Sana soruşturma açılacak. Mesajı gördüğün zaman bana hemen dönüş yap' yazdı. Ben de kendisinden idari izin aldığımı hatırlattım. Bunun üzerine yine mesajla 'İzin vermiştim ama Armağan Hoca tutturmuş. Benim de haberim yoktu' yazdı. Ben kendisine 'Armağan Hoca'yı arasam mı' diye yanıt verdim. O da bana 'Aramana gerek yok. Hoca ile konuşuyorum şu an senin işini nasıl çözeriz diye' cevabı verdi."

HASTANE MÜDÜRÜ: OLAYIN KURGU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Soruşturmayı doğrulayan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, taraflardan savunma alındığını soruşturma sürecinin ise devam ettiğini kaydetti. İddiaların hedefindeki hastane müdürü Hasan D., Hürriyet'e şöyle konuştu: "Bu personelin işe gelmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bu konuda da gerekli işlemler yapıldı. WhatsApp mesajlarından haberim yok. Olayın kurgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisiyle hiçbir irtibatım yok."