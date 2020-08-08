Dikey Geçiş Sınavı yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yarın düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sınav başvurularının 9-17 Haziran'da alındığını anımsatan Aygün, "İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 389 bin 308 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, testlerde çoktan seçmeli soruların yer alacağını kaydetti.

Aygün, gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gereken adaylara, saat 10.00'dan sonra içeriye alınmayacakları uyarısı yaptı.