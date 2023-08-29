Dikkat! Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında Anıtkabir'de "Çelenk Sunma Töreni", TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı-Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1. TBMM binasına kadar olan güzergahta ise "Resmigeçit Töreni" düzenlenecek.

Söz konusu programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

• Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü

• Ulus Meydanı'na gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

• Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

• İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

• Atatürk Bulvarı'nın Ulus Meydanı ile Kuğulu Kavşak arasında kalan bölümü Kuğulu Park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

• İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi'nin Atatürk Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

• Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

• Çankırı Caddesi ve Çankırı Caddesi'ne açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

• GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

• Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

• Milli Müdafaa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü

• Gençlik, Akdeniz ve Anıt caddeleri, ve Spor Park sokak ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü.

Ayrıca Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümüyle buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü ihtiyaç halinde programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

Yurttaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.