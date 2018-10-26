İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek otobüs hatları belli oldu
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek otobüs hatları belli oldu
Kaşıkçı soruşturmasıdna yeni gelişme: ''İade talepnamesi''
Kaşıkçı soruşturmasıdna yeni gelişme: ''İade talepnamesi''
İstanbul'da polise silahlı saldırı !
İstanbul'da polise silahlı saldırı !
Köprü ve otoyollar para bastı ! İşte rakamlar...
Köprü ve otoyollar para bastı ! İşte rakamlar...
Türkiye'de bir ilk ! Mesafe uzadıkça ücret düşecek...
Türkiye'de bir ilk ! Mesafe uzadıkça ücret düşecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı !
Kıbrıs'ta yeni karar ! İki kapı açılacak...
Kıbrıs'ta yeni karar ! İki kapı açılacak...
Binali Yıldırım: Üniversiteye girme derdi ortadan kalkacak
Binali Yıldırım: Üniversiteye girme derdi ortadan kalkacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ekim 2018 21:33

Dikkat çeken çalışma: Görüntüleme robotları iş başında

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Cemal Kaşıkçı'nın cesedi için kanalizasyonlarda görüntüleme robotları ile çalışma yapıldı.

Dikkat çeken çalışma: Görüntüleme robotları iş başında
A+ A-

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialar ortaya atılırken, akşam saatlerinde konsolosluk civarındaki kanalizasyonlarda görüntüleme robotlarıyla çalışma yapılması dikkat çekti.

2 Ekim günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna gelen ve bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından, Kaşıkçı’yı arama çalışmaları devam ediyor.

KONTROL YAPILIYOR

Son günlerde Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialar ortaya atılırken, akşam saatlerinde Suudi Arabistan konsolosluğu civarına gelen kanalizasyon denetleme ekiplerinin buradaki kanalizasyonları robot kameralar ile incelemesi dikkat çekti. Ekipler tarafından kanalizasyonlarda sürekli olarak kameralarla kontrollerin yapıldığı öğrenildi.

İHA

istanbul , başkonsolosluğu , suudi arabistan , kanalizasyon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM