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Dikkat: İstanbul'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Dikkat: İstanbul'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00-12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00-12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

İŞTE KAPATILACAK O YOLLAR

Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Hâkimiyeti milliye caddesi (sahilyolu ile selmani pak caddesi arasından kalan kısım) ve bu
güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Paşalimanı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Kuzguncuk çarşı caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Abdullah ağa caddesi kuzguncuk çarşı caddesi ile kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
Nuhkuyusu Caddesi
Gümüşyolu Caddesi
D-100 Karayolu
Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi
Hakimiyeti Milliye Caddesi
Halk Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Dr. Fahri Atabey Caddesi

Etiketler istanbul pazar trafik
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