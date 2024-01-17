Dikkat! Seçmen listeleri için son gün

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Ocak'ta muhtarlık bölgelerine asılana seçmen listeleri bugün itibarıyla askıdan indirilecek, böylelikle listelere itiraz süreci de tamamlanmış olacak. Hemen e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 1 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvim uyarınca, 2 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanmış, listeler 4 Ocak'tan itibaren askıya çıkmıştı. Ayrıca bu tarih, listelere itiraz sürecinin de başlangıcı olmuştu.

Seçim takvimi kapsamında, bugün itibarıyla seçmen listeleri askıdan indirilecek, listelere itiraz süreci de tamamlanacak.

YSK, listelere ilişkin itirazları 20 Ocak Cumartesi gününe kadar karara bağlayacak.

Ayrıca bina bazında seçmen kayıtlarının YSK ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanması işlemi de bugün sona erecek.

SEYYAR SANDIK BAŞVURULARI DA SONA ERİYOR

YSK'nin takvimi kapsamında, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, bu seçimlerde de seyyar sandıklarda oy kullanabilecek.

İlgililerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için söz konusu seçmenlerin bir yakını, seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru yapabilecek.

Seyyar sandıkta oy kullanımı için başvuru süreci bugün itibarıyla sona erecek.

DEPREM BÖLGESİ SEÇİME HAZIR

Seçim hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız" dedi.

"SEÇSİS SİBER GÜVENLİK TESTİNDEN GEÇRİLİYOR"

Veri giriş sistemi SEÇSİS'in bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçirildiğini de ifade eden Yener "Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

"'ÖLÜ SEÇMEN, MÜKERRER OY' SÖYLEMLERİ GERÇEK DEĞİL"

Seçim güvenliğine ilişkin kaygılara da değinen Yener "Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor" diye konuştu