  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dilan Çiçek Deniz, dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi

Dilan Çiçek Deniz, dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi

Dilan Çiçek Deniz, dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi

Dilan Çiçek Deniz, müzik dünyasının efsane ismi Kylıe Mınogue ve ikonik dj Peggy Gou, Magnum Cannes etkinliğinde bir araya geldi.

Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue ve Peggy Gou ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.

Müzik dünyasının efsane ismi Kylie Minogue ve Güney Kore'nin ünlü DJ’i Peggy Gou ev sahipliğinde Cannes’da gerçekleşen etkinliğe, başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.

Dünyaca ünlü pop ikonu Kylie Minogue’un zamansız hit parçası “Can't Get You Out Of My Head”, kulüp kültürünün ünlü ismi Peggy Gou’nun "House" ve "Techno" müziğin sıcaklığına, neşesine ve özgürlüğüne duyduğu doğal hisle remikslendi. “Can't Get You Out Of My Head”in çıkışından 20 yıl sonra yeni düzenlemesinde bir araya gelen ikilinin düeti, Cannes’da haz tutkunlarıyla buluştu.

Etiketler Dilan Çiçek Deniz Cannes festival
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ''Japon atasözü'' demişti, meğer öyle değilmiş
O Türkiye'nin ''süper'' bürokratı! 5 koltuklu bakan yardımcısı!
ORC il il anket sonuçlarını paylaştı! İşte şehirlerde partilerin oy oranları
Eski AK Partili vekil, iktidarı yalanladı: ''3,8 milyon yabancı oy kullanacak''
Resmi rakam açıklandı! Katarlılar Kanal İstanbul'dan kaç m2 arsa aldı ?
Ankara'da villaya polis baskını! Böbreğini satıp öyle bir şey yapmış ki...
Bu sarımsak bildiğiniz sarımsak değil! 25 TL'lik sarımsağı 34 bin TL'ye satıyor
AK Parti'de ortalık karıştı: ''Erdoğan o ismi MYK üyeleri önünde azarladı''
Bodrum'da bir top model! Kate Moss Türkiye tatilinde görüntülendi
Hızla yayılan yeni virüsün belirtileri açıklandı