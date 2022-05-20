Dilan Çiçek Deniz, dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi
Dilan Çiçek Deniz, müzik dünyasının efsane ismi Kylıe Mınogue ve ikonik dj Peggy Gou, Magnum Cannes etkinliğinde bir araya geldi.
Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue ve Peggy Gou ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.
Müzik dünyasının efsane ismi Kylie Minogue ve Güney Kore'nin ünlü DJ’i Peggy Gou ev sahipliğinde Cannes’da gerçekleşen etkinliğe, başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.
Dünyaca ünlü pop ikonu Kylie Minogue’un zamansız hit parçası “Can't Get You Out Of My Head”, kulüp kültürünün ünlü ismi Peggy Gou’nun "House" ve "Techno" müziğin sıcaklığına, neşesine ve özgürlüğüne duyduğu doğal hisle remikslendi. “Can't Get You Out Of My Head”in çıkışından 20 yıl sonra yeni düzenlemesinde bir araya gelen ikilinin düeti, Cannes’da haz tutkunlarıyla buluştu.
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