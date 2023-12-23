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Dilan Polat bir polis memurunun başını yaktı

Dilan Polat bir polis memurunun başını yaktı
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'a gözaltındayken sigara içmesine izin veren bir polis memuruna soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama suçundan 4 Kasım’da tutuklanmıştı. Günlerce Türkiye gündemini meşgul eden olayın ardında yasa dışı bahis parası olduğu iddia edilirken MASAK’ın hazırladığı ön raporda Polat çiftine ait olan şirketlerindeki hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmişti. 

10Haber'den Hazar Dost'un haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Dilan Polat dosyasında da çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli bir polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı. 

SİGARA İÇMESİ İÇİN DIŞARI ÇIKARMIŞ

Soruşturma açılan polis memurlarından sadece birinin Dilan Polat dosyasında görevli olduğunu aktaran kaynaklar o polis memurunun da Dilan Polat’ı gözaltında olduğu sürede sigara içmek için dışarı çıkardığının tespit edildiğini söyledi. 

Diğer yedi polis için bazı soruşturmaların akıbetine müdahale ettikleri gerekçesiyle hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Etiketler dilan polat sigara gözaltı polis soruşturma
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