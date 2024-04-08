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Dilan Polat - Engin Polat çiftinden suç duyurusu

Dilan Polat - Engin Polat çiftinden suç duyurusu
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Dilan-Engin Polat çifti kendilerine yönelik yapılan, 'Kelepçeli lamagiller' yorumu sonrasında cezaevinden suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddiasıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ablası Sıla Doğu, sosyal medyada haklarında yapılan "kelepçeli lamagiller" paylaşımı sonrasında harekete geçti.

Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın avukatları aracılığıyla sosyal medyayı taratan Polatlar, söz konusu yorumu cezaevinden savcılığa taşıdı. Avukatlar, yorumun sahibi S.Y.'den hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

 

Ancak savcılık, örnek bir Yargıtay kararına değinerek; sanığın hesabında paylaştığı yazıda isim zikretmeden söylediği sözlerin kime söylendiğinin anlaşılmasının mümkün olmadığı durumda hakaret suçunun oluşamayacağını belirtti.

Sabah Gazetesi

Etiketler kelepçeli lamagiller dilan polat sıla doğu Engin Polat suç duyurusu
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