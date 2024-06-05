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Dilan Polat hakkında şoke eden iddia: Soruşturma başlatıldı

Dilan Polat hakkında şoke eden iddia: Soruşturma başlatıldı
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına dair iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Etiketler dilan polat polat cezaevi
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