Dilan Polat ve Engin Polat için tutuklama talebi

Dilan Polat ile Engin Polat soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Anaolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi.

DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI

Dilan Polat’ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, “Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Engin Polat’ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, “Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi.

Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri, Engin Polat’ın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

ENGİN POLAT'IN BABASI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Engin Polat’ın babası S.P.’ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları A.G.’ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan A.G.’ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU ?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına almıştı.