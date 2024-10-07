Dilan Polat'a beraat, Engin Polat'a hapis cezası

Dilan ve Engin Polat çiftinin komşularını darp ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

İstanbul Çekmeköy’de 2 Haziran 2023'te Engin Polat ve Dilan Polat çifti, park yeri yüzünden komşuları M.A. ile tartışmıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen M.A., Polat çifti hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet sonrası Dilan Polat hakkında 'hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat hakkında ise bu 3 suçla birlikte 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Polat çifti ve M.A. katılmadı. Avukatlar önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

"SAVCI TANIKLARIMIZIN İFADELERİNİ DİKKATE ALMADI"

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Polat çiftinin avukatı savunmasını yazılı olarak dosyaya sunduğunu belirterek, "Dilan Polat hakkında yeniden ihbarda bulunması mütalaasını kabul etmiyoruz. Dilan Polat'ın 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna dair bir delil yok. Soruşturma aşamasında Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Savcı bizim tanıklarımızın söylediklerini esasa almadan sadece müştekilerin ifadelerine bakarak suçu sabit görmüştür. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi tamamen ihlal edilmiştir" dedi.

Mağdur M.A.'nın avukatları ise mütalaaya karşı bir diyecekleri olmadığını söyleyerek, "Taraflar uzlaşmışlardır. Davanın düşmesini talep ederiz" dedi.

3 SUÇTAN DAVA DÜŞTÜ

Kararını açıklayan mahkeme, Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından mağdur M.A.'in şikayetini geri çekmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

ENGİN POLAT'A HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme ayrıca Dilan Polat'ın, 'tehdit' suçundan suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Engin Polat ise, 'gece vakti birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapse çarptırıldı.

Cumhuriyet