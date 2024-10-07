  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dilan Polat'a beraat, Engin Polat'a hapis cezası

Dilan Polat'a beraat, Engin Polat'a hapis cezası

Dilan Polat'a beraat, Engin Polat'a hapis cezası
Güncelleme:

Dilan ve Engin Polat çiftinin komşularını darp ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

İstanbul Çekmeköy’de 2 Haziran 2023'te Engin Polat ve Dilan Polat çifti, park yeri yüzünden komşuları M.A. ile tartışmıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen M.A., Polat çifti hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet sonrası Dilan Polat hakkında 'hakaret', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat hakkında ise bu 3 suçla birlikte 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Polat çifti ve M.A. katılmadı. Avukatlar önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

"SAVCI TANIKLARIMIZIN İFADELERİNİ DİKKATE ALMADI"

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, Polat çiftinin avukatı savunmasını yazılı olarak dosyaya sunduğunu belirterek, "Dilan Polat hakkında yeniden ihbarda bulunması mütalaasını kabul etmiyoruz. Dilan Polat'ın 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna dair bir delil yok. Soruşturma aşamasında Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Savcı bizim tanıklarımızın söylediklerini esasa almadan sadece müştekilerin ifadelerine bakarak suçu sabit görmüştür. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi tamamen ihlal edilmiştir" dedi. 

Mağdur M.A.'nın avukatları ise mütalaaya karşı bir diyecekleri olmadığını söyleyerek, "Taraflar uzlaşmışlardır. Davanın düşmesini talep ederiz" dedi.

3 SUÇTAN DAVA DÜŞTÜ

Kararını açıklayan mahkeme, Dilan Polat  ve Engin Polat hakkındaki, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından mağdur M.A.'in şikayetini geri çekmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

ENGİN POLAT'A HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme ayrıca Dilan Polat'ın, 'tehdit' suçundan suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Engin Polat ise, 'gece vakti birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapse çarptırıldı.

Cumhuriyet

Etiketler dilan polat Engin Polat komşu kavgası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kan donduran olay: Kadın seri katil 3 günde 3 kişiyi öldürdü Kan donduran olay: Kadın seri katil 3 günde 3 kişiyi öldürdü Bir içki grubuna zam geldi Bir içki grubuna zam geldi Esenyurt'ta sapık kamerada: Minik çocuğu taciz etti Esenyurt'ta sapık kamerada: Minik çocuğu taciz etti Şaşkın hırsızlar koca tabelayı görmedi; dükkanı soydu Şaşkın hırsızlar koca tabelayı görmedi; dükkanı soydu 10 büyüklüğünde deprem paniği: Tüm telefonlara bildirim düştü 10 büyüklüğünde deprem paniği: Tüm telefonlara bildirim düştü Son seçim anketinde birinci parti değişti Son seçim anketinde birinci parti değişti Bankaların emekli promosyonlarında yarış kızıştı, emekliye en yüksek promosyon veren banka değişti Bankaların emekli promosyonlarında yarış kızıştı, emekliye en yüksek promosyon veren banka değişti Kız yurdunda gece yarısı ''erkek'' alarmı Kız yurdunda gece yarısı ''erkek'' alarmı İstanbul'da ünlü börekçide skandal: Kıymalı börek meğer ''kıymalı'' değilmiş İstanbul'da ünlü börekçide skandal: Kıymalı börek meğer ''kıymalı'' değilmiş Sonbaharı beklerken ilkbahar, kışı beklerken yaz geldi Sonbaharı beklerken ilkbahar, kışı beklerken yaz geldi
2024 Rusya güzeli, Miss Turkey İdil Bilgen'e rakip oldu 2024 Rusya güzeli, Miss Turkey İdil Bilgen'e rakip oldu Kısmetse Olur Cansel'e taciz... ''Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısın'' diyerek isyan etti Kısmetse Olur Cansel'e taciz... ''Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısın'' diyerek isyan etti İzmir'de yaralı bir geyik fabrikaya sığındı İzmir'de yaralı bir geyik fabrikaya sığındı AYM’den KHK ile görevden alınanlara tazminat kararı AYM’den KHK ile görevden alınanlara tazminat kararı Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi İki genç kızı öldüren katilin babasının ifadesi ortaya çıktı: ''Oğlun kızımın beynini yıkadı'' İki genç kızı öldüren katilin babasının ifadesi ortaya çıktı: ''Oğlun kızımın beynini yıkadı'' Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi İsrail Beyrut'u yerle bir etti İsrail Beyrut'u yerle bir etti Okan Buruk'tan olay açıklama: ''Galatasaray küme hattında geziniyordu'' Okan Buruk'tan olay açıklama: ''Galatasaray küme hattında geziniyordu''