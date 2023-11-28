Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi''ne yurt dışı çıkış yasağı talebi

Polat çiftine yönelik soruşturmada Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi'' olarak adlandırdığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanması talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında mali müşavir Z.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. A.G.'nin ofisinde çalışan muhasebeci H.A. da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında muhasebeci Gökay Bekar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16 olurken, 10 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ' TESPİT EDİLDİ

Polat çifti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğraftaki fenomenler tespit edildi. Fotoğrafta, Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut çifti, Tolunay-İleyda Topal çifti, Ömer-Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurtdışına çıkış yasağı talep edildi.

DHA