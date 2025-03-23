Dilek İmamoğlu Saraçhane'de konuştu: ''Ekrem artık milletin haysiyet mücadelesinin simgesidir''

Tutuklanarak cezaevine konulan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de kalabalığa "Yarattıkları çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar ama öyle olmayacak" diyerek seslendi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane'de gerçekleştirilen halk buluşmasında konuştu.

Dilek İmamoğlu, "Ekrem'i tutukladılar. Bu haksız tutuklamanın milyonlar nezdinde ne anlama geldiğini bilmiyorlar ama anlayacaklar" dedi.

Dilek İmamoğlu, 2016 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıklarını anlattı ve "Hak yemem, hakkımı da yedirtmem" sözünü hatırlattı.

Dilek İmamoğlu, "Yarattıkları çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar ama öyle olmayacak. Sadece onun için değil, hakkı yenen herkes için mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu sizi daha önce 4 defa yendi, 5'inci defa da yenecek! Aday olsa da yenecek, olmasa da yenecek! Dışarıda olsa da yeneceki olmasa da yenecek! Çünkü o artık milletin haysiyet mücadelesinin simgesidir. Yenileceksiniz!" diye konuştu.