Dilek İmamoğlu'ndan Takvim gazetesine suç duyurusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Takvim gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu hakkında Takvim gazetesi tarafından yapılan haber yalanlandı. Haberin “İtibar suikastı yapmak amacıyla kurgulandığı” belirtilen avukatın açıklamasında, taraflar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Kula minnet eyleyenlere ve kıblesi menfaat olanlara hatırlatmakta fayda var… Bu zulmü Takvim’ler yazmasa da; sözler söyleyeni, yazılar yazanı takip eder. Asıl olan vicdan ve adalet terazisidir. Adalet terazisinin tartı günü, çıkacak hesaba hazır olmak lazımdır” denildi.

Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Müvekkilim Dilek Kaya İmamoğlu hakkında yapılan yalan habere ilişkin kamuoyu duyurumuz…

26 Mart 2025 tarihli Takvim gazetesi internet sitesinde yayınlanan “Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den” başlıklı metin; haber niteliğinde olmayıp, yalan ve iftiradan ibarettir. Başlığından da anlaşıldığı üzere, bilgilendirme, inceleme ya da değerlendirme amacıyla değil, sadece itibar suikastı yapmak amacıyla kurgulanmıştır. Ana hedefi aleyhte kamuoyu oluşturmaktır. Sorumlular hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Tek bir merkezden kurgulanarak yayılan iftiralarla, uzun seneler boyu insanların mağdur edilmesinden hiç ders çıkarılmadığı görülmektedir. Bu yalan haberle hem basın ilkeleri hem ahlak kuralları hem de kamu vicdanı ciddi şekilde ihlal edilmiştir. İnsanlığın temel değerleri olan hakikat ve dürüstlük yine ayaklar altına alınmıştır. Bu iftirayı kurgulayanlar, bir kadına ve bir eşe, yalan ve iftirayla; müthiş bir iştah, keyif ve açgözlülükle saldırmaktadır.

Kula minnet eyleyenlere ve kıblesi menfaat olanlara hatırlatmakta fayda var… Bu zulmü Takvim’ler yazmasa da; sözler söyleyeni, yazılar yazanı takip eder. Asıl olan vicdan ve adalet terazisidir. Adalet terazisinin tartı günü, çıkacak hesaba hazır olmak lazımdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…"