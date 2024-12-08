Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Kurtlar Vadili paylaşımı olay oldu
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Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çökerken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde paylaştığı Türk bayrağı videosu ile dikkat çekti.
Esad döneminin bittiği Suriye'de artık yeni bir döneme girilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın paylaştığı videoda gönderde dalgalanan bir Türk bayrağı, fonda ise bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin müziği yer aldı.
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