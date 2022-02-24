Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 2. kez koronavirüse yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı, "Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik" ifadelerini kullandı.