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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesinin şiddetle kınandığını duyurdu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz" denildi. (DHA)

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Etiketler abd kınama
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