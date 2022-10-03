Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesinin şiddetle kınandığını duyurdu
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz" denildi. (DHA)
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