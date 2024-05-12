Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e rest

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya paylaşımına "Aşırıcı İsrail Hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir. Türkiye, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edecek" açıklamasıyla tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı’nın sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye; İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde somut adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail Hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir. Türkiye, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edecek. Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek bu haklı davayı savunacağız."