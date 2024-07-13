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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Han Yunus kentine yaptığı saldırıya sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır.

İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir.

İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir.

Etiketler dışişleri sert tepki
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