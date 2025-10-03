Dışişleri'nden İsrail'in gözaltına aldığı Türk vatandaşları için yeni açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Sumud Filosu'nda el konulan teknelerdeki Türk vatandaşlarının, İsrail'deki dini bayramlar nedeniyle işlemlerinde gecikme yaşanabileceğini, önümüzdeki günlerde serbest bırakılmalarının beklendiğini açıokladı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor ve gerekli tüm girişimler yapılıyor. İsrail’deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, Türk vatandaşlarının önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları bekleniyor.

Yapılan açıklamada; Türk vatandaşlarının bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alındığı da ifade edildi.

DHA