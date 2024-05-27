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Dışişleri'nden İsrailli bakanın paylaşımına tepki

Dışişleri'nden İsrailli bakanın paylaşımına tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır.

Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.

Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz."

Etiketler dışişleri Bakan tepki
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