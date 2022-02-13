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DİSK açıkladı; çalışanlar sokağa iniyor !

DİSK açıkladı; çalışanlar sokağa iniyor !

DİSK'in yıl dönümü etkinliğinde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’nin dört bir yanında iş yerlerinden sokaklara, sokaklardan meydanlara taşan yeni bir mücadele sürecini daha başlatıyoruz. Hayatın pahalı olduğu bu adaletsiz düzene karşı ‘bu böyle gitmez’ diyerek ayağa kalkıyoruz" dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 55. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Sunuculuğunu Öykü Sertel'in yaptığı etkinliğe DİSK'e bağlı sendikaların temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında iş yerlerinden sokaklara, sokaklardan meydanlara taşan yeni bir mücadele sürecini daha başlatıyoruz. Hayatın pahalı olduğu bu adaletsiz düzene karşı ‘bu böyle gitmez' diyerek ayağa kalkıyoruz. Bütün yol arkadaşlarımızı, sendikalı sendikasız tüm işçileri, bu mücadeleyi omuz omuza büyütmeye çağrıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler Arzu Çerkezoğlu disk eylem protesto çalışanlar işçiler
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