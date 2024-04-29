  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DİSK'ten 1 Mayıs için Anayasa'yı işaret ederek ''Taksim'' dedi

DİSK'ten 1 Mayıs için Anayasa'yı işaret ederek ''Taksim'' dedi

DİSK'ten 1 Mayıs için Anayasa'yı işaret ederek ''Taksim'' dedi
Güncelleme:

DİSK, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nı yasaklayan duyurusunun ardından Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararından bir bölümü resmi sosyal medya hesabından paylaşarak çağrısını yineledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın miting alanı olarak gösterilen yerler arasında bulunmadığını duyurdu. İktidarın tepkilere rağmen devam ettirdiği yasak kararına karşı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 12 Ekim 2023 tarihli kararını tekrar hatırlattı.

Konfederasyonun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan kararın ilgili bölümünde "Kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekânın sınırlanması, aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır" ifadelerine yer veriliyor.

Paylaşımda AYM kararının şu bölümüne yer verildi:

" ... işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekânın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır."

Etiketler disk 1 mayıs taksim anayasa AYM anayasa mahkemesi anayasa mahkemesi kararı Ali Yerlikaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Togg yerine 15 milyon TL'lik Audi istedi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Togg yerine 15 milyon TL'lik Audi istedi Türkiye-Irak sınırında 30 yıl sonra bir ilk Türkiye-Irak sınırında 30 yıl sonra bir ilk Türklere kapılar kapandı: Schengen vizesi almak isteyenlere kötü haber Türklere kapılar kapandı: Schengen vizesi almak isteyenlere kötü haber Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu KONDA'dan İstanbul araştırması: Muhafazakarlık yerini modernliğe bıraktı KONDA'dan İstanbul araştırması: Muhafazakarlık yerini modernliğe bıraktı Türkiye'de şike iddiası! O maç sosyal medyayı salladı: Maçta şut bile çekilmedi Türkiye'de şike iddiası! O maç sosyal medyayı salladı: Maçta şut bile çekilmedi İstanbul'da iğrenç iddia: 8 yaşındaki çocuğun baba ve üvey annesine dava açıldı İstanbul'da iğrenç iddia: 8 yaşındaki çocuğun baba ve üvey annesine dava açıldı Piyasalarda kritik hafta: Dolar zirvede, altın güç kaybediyor Piyasalarda kritik hafta: Dolar zirvede, altın güç kaybediyor