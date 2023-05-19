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Diyanet, 19 Mayıs hutbesinde yine Atatürk'ü anmadı

Diyanet, 19 Mayıs hutbesinde yine Atatürk'ü anmadı
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Diyanet, bu sene de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı görmezden geldi, Atatürk’ü anmadı.

Hutbenin temasını gençlik oluştururken “Saygıdeğer genç kardeşim. Sen, İslamın kıymetli bir neferisin. Kuran ve sünnetin rehberliğinde istikametin bellidir senin. Bizler de Hazreti İbrâhim gibi gençlerimizin alnı secdeli, dili dualı, güzel ahlaklı olmaları için Cenabı Hakk’a niyazda bulunalım” ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre emekli müftü Gani Aşık, hutbede ulusal bayrama ve Atatürk’e yer verilmemesine tepki gösterdi.

“Diyanet’in Atatürk’ü yok sayması, gençliği de imanlı gençliğe indirgemesi, 14 Mayıs seçimleri sonrası hızlanacağı beklenen laik devletin şeri devlete dönüştürülmesi hedefinin ipuçlarından birisidir” diyen Aşık, “Ahlak imandan bağımsızdır. Gençliğin ahlaklı olması, imanlı olmasından daha az önemli değil. Türkiye’yi soyup soğana çevirenlerin hepsi de imanlı olduklarını savunurlar. Diyanet’in kronikleşen Atatürk düşmanlığı konusunda söylenecek son söz; Atatürk’e düşman olanın Türk’ün ve Türk yurdunun dostu olamayacağı gerçeğidir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet

Etiketler ali erbaş diyanet hutbe 19 mayıs hutbesi Mustafa Kemal Atatürk Atatürk
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