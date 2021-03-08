Diyanet İşleri Başkanı Aşı oldu mu olmak mı istemedi ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın korona testinin pozitif çıkmasının ardından “Aşı oldu mu, olmadı mı?” tartışması başladı.

Sağlık Bakanlığı kaynakları, Bakan Fahrettin Koca’nın devlet büyükleri aşı yaptırarak topluma örnek olsun çağrısından sonra bazı kurum başkanları ve bürokratların da listeye alındığını söyledi.

Ali Erbaş’ın da Diyanet İşleri Başkanı olarak aşı olabilecekler listesinde olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı kaynakları “Ancak Ali Erbaş’ın aşı olabilecekler listesinde olup olmadığını, listede ise aşı olup, olmadığını bilmiyoruz. Ancak aşı sırası gelmeyen milletvekilleri olduğunu biliyoruz. Ama Erbaş’a aşı sırası geldi mi, gelmedi mi bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

Aşı olanların da korona virüs testinin pozitif çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, “Aşı o kişi için etkili olmamış olabilir. Ya da hastalığı hafif şekilde atlatıyordur. Hasta olan kişi aşı olsa da olmasa da bulaştırıcıdır” diye konuştu.

Şimdi akıllara şu sorular geldi:

“-Ali Erbaş, aşı olabilecekler listesindeyse aşı oldu mu?

-Eğer aşı olmadıysa sırası mı gelmedi yoksa aşı olmak istemedi mi?

- Aşı olmak istemediyse bunun nedeni ne?

- Bazı siyasetçiler gibi ‘Aşı bizden önce ihtiyacı olanlara yapılsın’ tercihi mi? Yoksa başkaca bir sebebi var mı?”