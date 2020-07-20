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  3. 20 Temmuz 2020 15:56

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 86 yıllık hasret sona eriyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılışı dolayısıyla hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 86 yıllık hasret sona eriyor
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii’ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erbaş, Diyanet TV tarafından hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camii’nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camii yeniden ibadete açılıyor" notuyla paylaştı.

İHA

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