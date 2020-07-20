Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 86 yıllık hasret sona eriyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii’ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erbaş, Diyanet TV tarafından hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camii’nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camii yeniden ibadete açılıyor" notuyla paylaştı.
Şimdi #AyasofyaCamii'nde kıyama durma vakti.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 20, 2020
86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü #AyasofyaCamii yeniden ibadete açılıyor. pic.twitter.com/T9avIQiivI
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