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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın İngilizce hutbesi olay oldu

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okuduğu İngilizce hutbesi sosyal medyada günün tartışma konusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yılın son cuma hutbesini okuyarak 2023 yılında barışın hakim olduğu, savaşsız bir dünya mesajı verdi.

Erbaş, hutbesinin bir bölümünü İngilizce de okuyarak 2023 yılında barışın hakim olduğu, savaşsız bir dünya mesajı verdi.

Fakat Erbaş’ın İngilizce hutbesi sosyal medyada tartışmalar başlattı. Erbaş'a yönelik eleştiriler, Erbaş’ın akıcı olmayan ve telaffuzunda zorlandığı İngilizcesinden çok “Profesör” unvanı olmasına rağmen konuşamaması nedeniyle oldu. 

 

Etiketler ali erbaş prof. dr. ali erbaş diyanet diyanet işleri başkanı
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