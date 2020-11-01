Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın o sözlerine beddualı yanıt

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, İzmir depremiyle ilgili yaptığı açıklamada kullandığı, “Esasında deprem afeti bize hem dünya için, hem de ahiret için bir uyarıda bulunuyor. Deprem, kıyametin bir örneğidir, alıştırmasıdır” şeklindeki sözlere tepkiler sürüyor.

Kamuoyunda birçok yurttaşın eleştirdiği sözlere bir tepki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik'ten geldi. Erbaş'ın sözlerini alıntılayan Çelik, "Allah belanı versin Erbaş! Adamda bilgi ve ahlak yoksunluğu en üst düzeyde" dedi.