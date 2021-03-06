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Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş corona virüse yakalandı.

Twitter'dan bir açıklama yapan Ali Erbaş, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı" dedi.

Genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Erbaş, "Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

 Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.

Etiketler ali erbaş korona
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