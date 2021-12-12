Diyanet İşleri'nin başından T.C. gidiyor mu ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, cami tabelalarında değişikliğe gitme kararı aldı. Örnek tabelanın üzerinde T.C. ibaresi bulunmaması tepkilere yol açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, cami tabelalarında değişikliğe gitme kararı aldı. Söz konusu durum, bazı kesimlerce “Diyanet camilerden T.C. ibaresini kaldırıyor” olarak yorumlandı.

Halihazırda, cami ve kuran kursu tabelaları, beyaz zemin üzerine lacivert renkli yazı stiline sahip. Bu durum zamanla değişecek. Diyanet, tabelaların kırmızı beyaz renge dönüştürülmesi kararını verdi.

"T.C." İBARESİ AÇIKLAMASI

Örnek teşkil edecek tabela üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen “T.C.” ibaresine yer verilmemesi ise tepkilere neden oldu.

Tepkiler üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığından bir açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cami tabelalarının nasıl olacağı hususu, Başkanlığımızın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlenmektedir. Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden T.C. ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Cami ve dernek yöneticilerine de bildirimde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Yeni tabelayı gönderdiğimiz örneğe göre yaptırın” talimatını verdi. Ankara Altındağ'daki Melike Hatun Camii tabelası da Altındağ Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Aksoy tarafından yeni tabela örneği olarak göndermişti. Altındağ Müftülüğü, “Diyanet'in yeni logosunda Cumhurbaşkanlığımızın yıldızları var. Tabelaya o yansıtılacak. Daha önce ‘T.C. Altındağ Müftülüğü' yazan bölümde sadece ‘Altındağ Müftülüğü' olacak. Alt bölümde ise caminin adı yer alacak. İsteyen mevcut tabelayı da kırmızı-beyaz renklerle boyatarak uyum sağlayabilir” bilgisini vermişti.