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Diyanet'ten YTÜ öğretim görevlisine ''Peygambere ve hafızlara hakaretten'' suç duyurusu

Diyanet'ten YTÜ öğretim görevlisine ''Peygambere ve hafızlara hakaretten'' suç duyurusu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve hafızlara edilen hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İddialara göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay, müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etti. Ayrıca, bir gazetenin haber müdürü ise hafızlık öğrencilerine hakaretvari sözlerde bulundu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan hakaretler için suç duyurusunda bulunacaklarını bildirerek, "Bir öğretim üyesi alemlere rahmet Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için Başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öğretim Görevlisi Uğur Kutay hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Etiketler ytü yıldız teknik üniversitesi diyanet suç duyurusu
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