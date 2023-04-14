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Diyarbakır merkezli dev operasyon: 16 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli dev operasyon: 16 kişi tutuklandı
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Diyarbakır merkezli 11 ilde hackerlara yönelik düzenlenen 'Kalkan' isimli operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Diyarbakır merkezli 11 ilde ‘Kalkan’ isimli operasyon düzenlendi. Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi. Polis, şüphelilerin özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığını belirledi. Şüphelilerin gönderdikleri sahte maillere tıklayan kişilerin şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bir sanal platform kurdukları, söz konusu platforma referans ile üye olunduğu belirlendi. Şüphelilerin kurdukları platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattıkları da tespit edildi. Hacker örgütüne operasyon düzenleyen polis, örgüt elebaşının başka bir suçtan tutuklu olduğunu da tespit etti. Ayrıca, örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleri ile tanıdıkları, gerçek hayatta hiç tanışmadıkları belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2’si emniyetten 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler diyarbakır merkez operasyon
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