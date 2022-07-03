  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 6 kişi ayakta tedavi edildi.
Öğle saatlerinde Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitede yangın çıktı.

13 katlı binanın son katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Etiketler yangın ekip
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Partizan - Fenerbahçe maçında küstah slogan: Öldür, katıl, Türkü yok et
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Ogeday'dan sarmaş dolaş poz verdi
Gece yarısı ortalık karıştı: Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz ve şike paylaşımları
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ''ücretsiz izin'' kararı
İşsizlik maaşı, evde bakım aylığı, 65 yaş maaşı... Asgari ücretle birlikte neler değişecek?
Beykoz'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Ümit Özdağ: ''Bu bir siyasi tacizdir''
Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı: Siparişlere yetişemiyor!
Engelli oğlunu surdan atan anneden kan donduran ifade: Eşim kaleden at dedi...
Bu 3 güne dikkat: Meteoroloji’den uyarı geldi