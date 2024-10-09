Diyarbakır'da kız çocuğuna taciz girişimi: Mahalleli fark edince zanlı olay yerinden kaçtı!
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Diyarbakır'da 7 yaşındaki bir kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götürmeye çalışan taciz şüphelisi, mahallelinin müdahalesiyle kaçarken, çocuğun sağlık kontrolünde bacağında ısırık izleri tespit edildi ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iddiaya göre 30 yaşlarında olan ve üzerinde gri üst ile lacivert kot pantolon bulunan erkek şüpheli, kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürme çalıştı.
Taciz şüphelisini fark eden çevredekiler, toprak birikintisine doğru ilerledi. Çevredekilerin geldiğini gören şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çocuk, sağlık kontrolü için Diyarbakır Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Kontrollerinde bacağında ısırık izleri tespit edilen mağdur çocuk, Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) götürüldü.
DHA
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