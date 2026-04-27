Doğa ve macera tutkunları bu fuarda buluşuyor: ExpoHunt Antalya kapılarını açıyor!

Antalya, macera ve doğa sporları dünyasının en büyük buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Doğa tutkunlarının heyecanla beklediği ExpoHunt Antalya Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı, 30 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Doğayı bir yaşam biçimi haline getirenlerin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayan fuar CAMP & NATURE konu başlığı ile zengin katılımcı profili ve teknolojik yenilikleriyle bu yıla damgasını vuracak.

Doğanın Tüm Renkleri ANFAŞ'ta

Geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine sahip olan ExpoHunt 2026; yerli üretici markalardan silah yan sanayine, elektronik ve optik ürünlerden özel tasarım bıçaklara, avcılık deri ürünlerinden av turizmine ve asil dostlarımız olan av köpeklerine kadar sektöre dair her şeyi tek bir noktada sunacak. Ayrıca doğada hayatta kalmayı ve konforu bir arada arayanlar için outdoor giyim, doğa sporları ve heyecan dolu arazi araçları da fuarın en çok ilgi gören alanlarından olacak.

Deniz Tutkunları ve Balıkçılar İçin Görsel Şölen

Fuarın bu yılki en dikkat çekici ve merakla beklenen konularından biri su sporları ve balıkçılık hobisi üzerine kurgulandı. Balık ve deniz severler için maviliklerin kapısını aralayacak olan fuarda, sektörün öncü markaları en yeni ve gelişmiş ürünlerini sergileyecek.

Su üstünde yeni bir deneyim arayanlar ve amatör/profesyonel balıkçılık tutkunları için;

Aqumarine Denizcilik

Akdeniz Boat Marine

Aycan Balıkçılık

Çağlayan Balıkçılık

Erdem Trailer

Viya Boat

gibi güçlü isimler, yeni nesil tekne, bot ve olta balıkçılığı ekipmanları ile fuardaki yerlerini alacaklar.

Geleceğin Kamp Teknolojileri ve Yeni Nesil Tasarımlar

Doğa hayatında lüksü, teknolojiyi ve özgürlüğü bir arada yaşamak isteyenleri ise fuarda büyük sürprizler bekliyor. Yeni teknoloji kamp malzemeleri ile yeni nesil ATV ve karavan tasarımları, doğadaki konfor algısını tamamen değiştirecek.

Sektörün ezber bozan yenilikçi tasarımcıları ve üreticileri;

Gergin Garage

Herdem

Redwolf

Regal Raptor

Sekoutdoor

Turk Hunter

Worldcamp



Fuar boyunca en sıra dışı projelerini, akıllı kamp ekipmanlarını, ileri teknoloji outdoor malzemelerini ve özgür ruhlu gezginlerin rüyası olan karavan ve ATV tasarımlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Bu Heyecana Ortak Olun!

Doğada vakit geçirmeyi sevenler, su sporlarına gönül verenler, avcılık ve kamp disiplinine ilgi duyanlar için benzersiz bir deneyim sunacak olan ExpoHunt Antalya, dört gün boyunca kapılarını açık tutacak. Siz de en yeni teknolojileri yakından görmek ve macera dünyasının bir parçası olmak istiyorsanız bu tarihi mutlaka ajandanıza not edin!

Advertorial