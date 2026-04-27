  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Doğa ve macera tutkunları bu fuarda buluşuyor: ExpoHunt Antalya kapılarını açıyor!

Güncelleme:

Antalya, macera ve doğa sporları dünyasının en büyük buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Doğa tutkunlarının heyecanla beklediği ExpoHunt Antalya Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı, 30 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Doğayı bir yaşam biçimi haline getirenlerin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayan fuar CAMP & NATURE  konu başlığı ile zengin katılımcı profili ve teknolojik yenilikleriyle bu yıla damgasını vuracak.

Doğanın Tüm Renkleri ANFAŞ'ta

Geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine sahip olan ExpoHunt 2026; yerli üretici markalardan silah yan sanayine, elektronik ve optik ürünlerden özel tasarım bıçaklara, avcılık deri ürünlerinden av turizmine ve asil dostlarımız olan av köpeklerine kadar sektöre dair her şeyi tek bir noktada sunacak. Ayrıca doğada hayatta kalmayı ve konforu bir arada arayanlar için outdoor giyim, doğa sporları ve heyecan dolu arazi araçları da fuarın en çok ilgi gören alanlarından olacak.

Deniz Tutkunları ve Balıkçılar İçin Görsel Şölen

Fuarın bu yılki en dikkat çekici ve merakla beklenen konularından biri su sporları ve balıkçılık hobisi üzerine kurgulandı. Balık ve deniz severler için maviliklerin kapısını aralayacak olan fuarda, sektörün öncü markaları en yeni ve gelişmiş ürünlerini sergileyecek.

Su üstünde yeni bir deneyim arayanlar ve amatör/profesyonel balıkçılık tutkunları için;

  • Aqumarine Denizcilik
  • Akdeniz Boat Marine
  • Aycan Balıkçılık
  • Çağlayan Balıkçılık
  • Erdem Trailer
  • Viya Boat

gibi güçlü isimler, yeni nesil tekne, bot ve olta balıkçılığı ekipmanları ile fuardaki yerlerini alacaklar.

Geleceğin Kamp Teknolojileri ve Yeni Nesil Tasarımlar

Doğa hayatında lüksü, teknolojiyi ve özgürlüğü bir arada yaşamak isteyenleri ise fuarda büyük sürprizler bekliyor. Yeni teknoloji kamp malzemeleri ile yeni nesil ATV ve karavan tasarımları, doğadaki konfor algısını tamamen değiştirecek.

Sektörün ezber bozan yenilikçi tasarımcıları ve üreticileri;

  • Gergin Garage
  • Herdem
  • Redwolf
  • Regal Raptor
  • Sekoutdoor
  • Turk Hunter
  • Worldcamp

 

Fuar boyunca en sıra dışı projelerini, akıllı kamp ekipmanlarını, ileri teknoloji outdoor malzemelerini ve özgür ruhlu gezginlerin rüyası olan karavan ve ATV tasarımlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Bu Heyecana Ortak Olun!

Doğada vakit geçirmeyi sevenler, su sporlarına gönül verenler, avcılık ve kamp disiplinine ilgi duyanlar için benzersiz bir deneyim sunacak olan ExpoHunt Antalya, dört gün boyunca kapılarını açık tutacak. Siz de en yeni teknolojileri yakından görmek ve macera dünyasının bir parçası olmak istiyorsanız bu tarihi mutlaka ajandanıza not edin!

Advertorial

Bu Haberleri Kaçırma...

Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü!
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...''
Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Galatasaray Fenerbahçe'ye gol olup yağdı; şampiyonluk yolu ardına kadar açıldı!
Ay'da tarihi keşif! Daha önce böylesine rastlanmadı
Ay'da tarihi keşif! Daha önce böylesine rastlanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı
Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı!
87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı
87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı
Etiketler ExpoHunt antalya fuar ExpoHunt antalya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Emniyet müdürü ifadeye çağrıldı! Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Emniyet müdürü ifadeye çağrıldı! 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı 87 yıl öncesine ait petrol kararnamesi gün yüzüne çıktı Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü! Elektrikli otomobil yol ortasında alev topuna döndü! Pilotu rahatsızlanan yolcu uçağı acil iniş yaptı Pilotu rahatsızlanan yolcu uçağı acil iniş yaptı Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha! Samandıra'da gergin gece: Fenerbahçe'nin takım otobüsü taşlandı Samandıra'da gergin gece: Fenerbahçe'nin takım otobüsü taşlandı SGK Uzmanı Erdursun hesapladı: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Erdursun hesapladı: Temmuz'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Akdeniz yine sallandı: Peş peşe depremler Akdeniz yine sallandı: Peş peşe depremler Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı! Galatasaray'ın derbi zaferi kutlamalarında kan aktı! Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı Baraj kapakları açıldı; bir mahalle su altında kaldı
Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Bahar geldi, kabus geri döndü: 21 yaşındaki gençten acı haber Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' Derbi sonrası canlı yayında olay sözler: ''O şerefsiz, o hain...'' Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Sokak ortasında şok görüntüler: Eski kocasını motosiklet kaskıyla darbetti! Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü İçki masasında cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar: 18 yaşındaki genç milyonluk soruyu açtırdı Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Komşuların ''kız meselesi'' kavgası cinayetle bitti! Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu Vergi Denetim Kurulu'na yeni dalga rüşvet operasyonu Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı Dolgulardan kurtulan Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı