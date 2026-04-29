  3. Doğum izni 24 haftaya çıktı! Müjdeyi Bakan Göktaş verdi

Milyonlarca anne ve anne adayının büyük bir heyecanla beklediği doğum izni düzenlemesinde sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, izni 24 haftaya çıkaran tarihi kararın yasalaştığını ve bu akşam itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.yürürlük tarihini müjdeledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenlemenin Meclis'te kabul edildiğini duyurdu. Düzenlemenin bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak "hemen" yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bakan Göktaş, annelerin 10 gün içerisinde başvurularını yapabileceğini belirtirken, çocuk koruma kanunlarına dair yeni yasal adımların da sinyalini verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen yeni yasal düzenleme ile çalışan annelerin doğum izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, düzenlemenin yürürlüğe giriş takvimini paylaştı.

Çalışan kadınların iş ve aile yaşamını dengelemek amacıyla hayata geçirilen devrim niteliğindeki düzenleme yasalaştı. Daha önce 16 hafta olarak uygulanan toplam doğum izni süresi, yapılan değişiklikle birlikte artık 24 hafta olarak uygulanacak.

"Bugün Resmi Gazete’de, Yarın Yürürlükte"

Bakan Mahinur Göktaş, sürecin işleyişine dair yaptığı açıklamada, "Bu akşam Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girecek" dedi. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, yeni izin süresinden faydalanmak isteyen anneler için süreç hızla başlayacak.

Başvurular 10 Gün İçinde Başlıyor Düzenlemeden yararlanacak olan annelerin izlemesi gereken yol haritasını da çizen Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Annelerimiz 10 gün içerisinde başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları Bakanlığımızın resmi sayfalarında paylaşacağız. Annelerimiz lütfen açıklamalarımızı oradan takip etsinler."

Çocuk Koruma Kanunu’nda "Önleyici" Tedbirler Yolda

Bakan Göktaş, sadece doğum izni değil, çocukların korunmasına yönelik mevzuatta da önemli değişikliklerin gündemde olduğunu belirtti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim olayların ardından yasal mevzuatta düzenleme ihtiyacı doğduğunu ifade eden Göktaş, "Vaka oluşmadan önleyici tedbirleri alabilmek için sosyal risk haritasını yürütüyoruz. Bazı tedbir kararlarının doğrudan Aile Bakanlığı’na dahil edilmesi gibi güçlü adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu!
Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!''
Dev projede tarihi gün! Edirne-İstanbul arası 1,5 saate iniyor
Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evden kurtarılan Nazar hiç görmediği kız kardeşiyle ilk kez tanıştı
İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı
Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi
Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı!
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konut kurası için skandal iddiaya jet açıklama! TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konut kurası için skandal iddiaya jet açıklama! Bursa'da dehşet: Borç icrasına başlayan kadın avukatı öldürdü, kız kardeşini yaraladı! Bursa'da dehşet: Borç icrasına başlayan kadın avukatı öldürdü, kız kardeşini yaraladı! Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evden kurtarılan Nazar hiç görmediği kız kardeşiyle ilk kez tanıştı Kaçırıldıktan 7 yıl sonra harabe evden kurtarılan Nazar hiç görmediği kız kardeşiyle ilk kez tanıştı İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Genç kadını yumruklayıp yardım etmek isteyenlere saldırdı Ekranların sevilen dizisi için karar verildi: Sezon finali belli oldu, yeni sezon yolda! Ekranların sevilen dizisi için karar verildi: Sezon finali belli oldu, yeni sezon yolda! İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' Üniversiteli kız öğrencilere yönelik skandal ''kim daha seksi'' oylamasına istenen ceza belli oldu Üniversiteli kız öğrencilere yönelik skandal ''kim daha seksi'' oylamasına istenen ceza belli oldu Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı! Genç oyuncudan korkutan haber: Kalbi durdu, yoğun bakıma kaldırıldı!
CHP lideri Özel'den dikkat çeken ittifak mesajı: ''Türkiye'nin kurtuluşu için o eli tutacağız'' CHP lideri Özel'den dikkat çeken ittifak mesajı: ''Türkiye'nin kurtuluşu için o eli tutacağız'' Paylaşımları tepki çeken AK Partili Furkan Bölükbaşı'na haciz yağmuru! Paylaşımları tepki çeken AK Partili Furkan Bölükbaşı'na haciz yağmuru! Dünya'da sadece Türkiye'de yaşayan eşsiz canlının göçü için 7/24 nöbet başladı! Dünya'da sadece Türkiye'de yaşayan eşsiz canlının göçü için 7/24 nöbet başladı! Müjdat Gezen’den Ahmet Hakan’a çok sert ''vantilatör'' yanıtı: Sahneden boş koltuğa konuştu! Müjdat Gezen’den Ahmet Hakan’a çok sert ''vantilatör'' yanıtı: Sahneden boş koltuğa konuştu! Belediyenin kazı çalışmasında topraktan tarih fışkırdı! Belediyenin kazı çalışmasında topraktan tarih fışkırdı! Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu! Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki minik Yazgül boş arazide uyurken bulundu! Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!'' Güzel oyuncudan yabancı dadı isyanı olay oldu: ''Madem beğenmiyorsun ülkene git!'' Gökyüzünden gelen davetsiz sürpriz misafir masaya konunca ne yapacaklarını şaşırdılar Gökyüzünden gelen davetsiz sürpriz misafir masaya konunca ne yapacaklarını şaşırdılar Berdan Mardini'den ''deli misin'' diyenlere inat memleketi Mardin'e 10 milyon dolarlık çılgn yatırım Berdan Mardini'den ''deli misin'' diyenlere inat memleketi Mardin'e 10 milyon dolarlık çılgn yatırım