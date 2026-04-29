Doğum izni 24 haftaya çıktı! Müjdeyi Bakan Göktaş verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenlemenin Meclis'te kabul edildiğini duyurdu. Düzenlemenin bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak "hemen" yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bakan Göktaş, annelerin 10 gün içerisinde başvurularını yapabileceğini belirtirken, çocuk koruma kanunlarına dair yeni yasal adımların da sinyalini verdi.

Çalışan kadınların iş ve aile yaşamını dengelemek amacıyla hayata geçirilen devrim niteliğindeki düzenleme yasalaştı. Daha önce 16 hafta olarak uygulanan toplam doğum izni süresi, yapılan değişiklikle birlikte artık 24 hafta olarak uygulanacak.

"Bugün Resmi Gazete’de, Yarın Yürürlükte"

Bakan Mahinur Göktaş, sürecin işleyişine dair yaptığı açıklamada, "Bu akşam Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girecek" dedi. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, yeni izin süresinden faydalanmak isteyen anneler için süreç hızla başlayacak.

Başvurular 10 Gün İçinde Başlıyor Düzenlemeden yararlanacak olan annelerin izlemesi gereken yol haritasını da çizen Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Annelerimiz 10 gün içerisinde başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları Bakanlığımızın resmi sayfalarında paylaşacağız. Annelerimiz lütfen açıklamalarımızı oradan takip etsinler."

Çocuk Koruma Kanunu’nda "Önleyici" Tedbirler Yolda

Bakan Göktaş, sadece doğum izni değil, çocukların korunmasına yönelik mevzuatta da önemli değişikliklerin gündemde olduğunu belirtti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim olayların ardından yasal mevzuatta düzenleme ihtiyacı doğduğunu ifade eden Göktaş, "Vaka oluşmadan önleyici tedbirleri alabilmek için sosyal risk haritasını yürütüyoruz. Bazı tedbir kararlarının doğrudan Aile Bakanlığı’na dahil edilmesi gibi güçlü adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.