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Doktoru, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı

Prof. Dr. Ferah Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı.

Prof. Dr. Ferah Ece, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Usta oyuncunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Ferah Ece, "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" dedi.

 "BÜYÜK İHTİMALLE KARDİYAK BİR PROBLEM"
"Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur" diyen Ece, "Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem solunum hem kardiyak sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da yük bindiriyor kalbe. Bu nedenle yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil" dedi.

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