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Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor

Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla karışan piyasalarda gerginlik sürüyor. Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paraların gözaltılara tepkisi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken savcılığın 2 ayrı soruşturma yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu ve şüpheliler, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor. Terör soruşturmasında 7, yolsuzluk soruşturmasında ise 95 kişinin ismi geçiyor.

Türkiye dün yeni güne peş peşe gözaltılarla başlarken, başta Borsa, Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar olmak üzere piyasaların operasyonlara tepkisi de sert olmuştu.

Fed yılın ikinci faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı para politikası toplantısının ardından politika faizini yüzde 4,25 ila yüzde 4,50 aralığında sabit bıraktığını duyurdu.

Piyasa katılımcıları bugün faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakarken erken saatlerdeki fiyatlamalarda ilk faiz indiriminin haziran ayında gerçekleştirilmesine yüzde 49 ihtimal veriliyordu.

Piyasalar bugün de zirvede...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Dolar 37,97 TL'den, Euro 41,67 TL'den, Sterlin ise 49,69 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 37,33 TL'den, Euro 40,86 TL'den, Sterlin ise 47,84 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 3 bin 47 Dolar'dan, gram altın 3 bin 727 TL'den, çeyrek altın 6 bin 46 TL'den, Cumhuriyet altını 24 bin 815 TL'den, gümüş ise 41,33 TL'den fiyatlanıyor.

Ons altın 3 bin 38 Dolar'dan, gram altın 3 bin 608 TL'den, çeyrek altın 5 bin 590 TL'den, Cumhuriyet altını 24 bin 271 TL'den, gümüş ise 40,41 TL'den fiyatlanmıştı...

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında ise; Bitcoin 85 bin 485 Dolar'dan,  Ethereum ise 2 bin 13 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı 70,83 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

 

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