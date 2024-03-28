Dolar, Euro ve altın sert yükseldi

Bu pazar yapılacak olan yerel seçimlere 3 gün kala başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi hız kazandı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Bu pazar yapılacak olan 31 Mart yerel seçimlere 3 gün kala döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tam gaz devam ediyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'yi aştı, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.

İşte 28 Mart Perşembe günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,31 TL'den başlayan Dolar 32,31 TL'den,

35,16 TL'den başlayan Euro 35,08 TL'den,

40,86 TL'den başlayan Sterlin 41,03 TL'den,

21,42 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,43 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,26 TL'den, Euro 35,09 TL'den, Sterlin 40,80 TL'den, Japon Yeni ise 21,37 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 195 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 214 Dolar'dan,

2 bin 280 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 299 TL'den,

3 bin 944 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 932 TL'den,

16 bin 223 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 187 TL'den,

25,64 TL'den başlayan Gümüş ise 25,73 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 187 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 270 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 942 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 228 TL'den, Gümüş ise 25,45 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 69 bin 785 Dolar'dan başlayan Bitcoin 71 bin 538 Dolar'dan,

3 bin 526 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 607 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,10 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,79 Dolar'dan işlem görüyor.