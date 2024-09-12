Dolar, Euro ve altın zirvede gerilmiş yay gibi

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seviyelerdeki yatay seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerine odaklanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşmişti. Ülkede açıklanan verilerden alınan sinyallerle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkati çekiyor.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrilmişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayı para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayı toplantısı sonrasında mevduat faiz oranını 25 baz puan indirdiğini duyurdu. Böylelikle ECB, mevduat faizi oranını yüzde 3,75'ten yüzde 3,5'e indirdi. ECB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,99 TL'den başlayan Dolar 33,94 TL'den,

37,56 TL'den başlayan Euro 37,52 TL'den,

44,51 TL'den başlayan Sterlin 44,43 TL'den,

24,91 TL'den başlayan Japon Yeni ise 24,93 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,02 TL'den, Euro 37,51 TL'den, Sterlin 44,47 TL'den, Japon Yeni ise 24,92 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 519 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 520 Dolar'dan,

2 bin 755 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 748 TL'den,

4 bin 568 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 560 TL'den,

18 bin 781 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 861 TL'den,

31,47 TL'den başlayan Gümüş ise 31,43 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 506 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 753 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 579 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 857 TL'den, Gümüş ise 31,29 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 58 bin 119 Dolar'dan başlayan Bitcoin 58 bin 94 Dolar'dan,

2 bin 361 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 350 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 71,13 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 71,31 Dolar'dan işlem görüyor.