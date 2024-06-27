Dolar, Euro ve altının TCMB'nin faiz kararına ilk tepkisi

TCMB'nin bugün açıkladığı Haziran ayı politika faizi kararı sonrası piyasalarda son durum... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

AK Parti iktidarının yeni vergi düzenlemeleri tartışmaları, Temmuz'da asgari ücrete ara zam olacak mı tartışmaları ve TCMB tarafından açıklanan Haziran ayı politika faiz kararına tepkisi belli oldu.

TCMB'nin Haziran 2024 faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası 2023 Haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz arttırmıştı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti. Merkez Bankası, temmuz ayında da 250 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17,5'e yükseltmişti. Ağustos ayındaki 750 baz puanlık artırım kararıyla Merkez Bankası, üst üste üçüncü kez faiz arttırmış ve politika faizi yüzde 25'i bulmuştu. Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a, ekim ayındaki toplantıda yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltilmişti, kasım ayındaki toplantıda yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkartılmıştı. Aralık ayındaki toplantıda ise 250 baz puan artış yapılarak yüzde 42,5 seviyesine getirilmişti. Ocak ayında banka politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'ten yüzde 45'e çıkardı.

Ekonomistlerin faiz beklentisi neydi ?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde olmuştu. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,86 TL'den başlayan Dolar 32,88 TL'den,

35,18 TL'den başlayan Euro 35,27 TL'den,

41,58 TL'den başlayan Sterlin 41,70 TL'den,

20,47 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,55 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,86 TL'den, Euro 35,18 TL'den, Sterlin 41,58 TL'den, Japon Yeni ise 20,47 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 297 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 319 Dolar'dan,

2 bin 426 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 448 TL'den,

4 bin 47 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 53 TL'den,

16 bin 668 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 673 TL'den,

30,39 TL'den başlayan Gümüş ise 30,55 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 297 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 426 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 47 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 668 TL'den, Gümüş ise 30,39 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 61 bin 668 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 302 Dolar'dan,

3 bin 375 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 422 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,92 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,94 Dolar'dan işlem görüyor