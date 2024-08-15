Dolar ve Euro zirvede, altın düşüşe geçti

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken, altın fiyatlarındaki geri çekilme de sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Ağustos ayına "kara pazartesi" şokuyla başlayan piyasalarda toparlanma sinyalleri gelmeye devam ederken döviz ve değerli metaller de Türk Lirası karşısındaki zirve seyrine tüm hızıyla devam ediyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,60 TL'den, Euro 37,12 TL'den, Sterlin 43,26 TL'den, Japon Yeni ise 22,91 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,55 TL'den, Euro 36,70 TL'den, Sterlin 42,95 TL'den, Japon Yeni ise 22,76 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 452 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 649 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 395 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 167 TL'den, Gümüş ise 29,98 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 464 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 660 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 392 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 51 TL'den, Gümüş ise 29,97 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 58 bin 556 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 654 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.