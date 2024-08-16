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Dolar ve Euro zirvede, altın hızlı yükseldi

Dolar ve Euro zirvede, altın hızlı yükseldi
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Haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Haftanın son işlem gününde Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar ve Euro Türk Lirası karşısında yeni zirvelerinde seyrederken altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası dün açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,68 TL'den başlayan Dolar 33,69 TL'den, 

37,02 TL'den başlayan Euro 37,08 TL'den, 

43,41 TL'den başlayan Sterlin 43,49 TL'den, 

22,61 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,78 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,62 TL'den, Euro 37,13 TL'den, Sterlin 43,30 TL'den, Japon Yeni ise 22,93 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 455 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 467 Dolar'dan, 

2 bin 657 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 675 TL'den, 

4 bin 380 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 419 TL'den, 

18 bin 84 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 177 TL'den, 

30,55 TL'den başlayan Gümüş ise 30,48 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 464 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 661 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 405 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 113 TL'den, Gümüş ise 30,52 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 58 bin 237 Dolar'dan başlayan Bitcoin 58 bin 349 Dolar'dan, 

2 bin 601 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 613 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 80,28 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,49 Dolar'dan işlem görüyor.

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